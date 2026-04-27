Gersan Elektrik (GEREL), Hollanda'da yüzde 100 bağlı ortaklığı GERSAN ELECTRIC N.L. B.V.'yi kurdu.

SATIN ALMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Gersan Elektrik ayrıca Hollanda'da sera aydınlatma sistemleri alanında faaliyet gösteren bir şirketin satın alınmasına yönelik gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Söz konusu sürecin tamamlanması halinde şirketin uluslararası faaliyetlerinin daha da genişlemesi bekleniyor.

AVRUPA PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Atılan adımların, Gersan Elektrik'in yurt dışı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu belirtilirken, şirketin özellikle Avrupa pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediği ifade edildi.