Paladyumda 2.050 dolar seviyesi, 2025 boyunca defalarca test edilmiş ve her seferinde güçlü alımlarla korunmuştu. Ocak ayındaki düşüşle bu taban ilk kez net biçimde aşağı kırıldı.

Bu kırılma, piyasada zincirleme etki yarattı. Büyük fonların algoritmik işlem sistemlerinde yer alan otomatik satış emirleri devreye girdi. Likiditenin anlık zayıfladığı bölgelerde fiyatlar hızla boşluklu şekilde geri çekildi.

“Death cross” ihtimali masada

50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların hızla birbirine yaklaşması, teknik analiz çevrelerinde “ölüm kavşağı” endişesini gündeme taşıdı. Bu formasyonun gerçekleşmesi, orta vadeli trendin resmen negatife dönmesi anlamına geliyor.

RSI ve MACD gibi momentum göstergeleri ise uzun süredir görülmeyen ölçüde sert bozulma sinyalleri üretiyor.

Uzmanlar ne diyor?

Bazı bankalar bu süreci “sağlıklı düzeltme” olarak görürken, hedge fon çevreleri daha temkinli. Birçok fon yöneticisi, fiyatların henüz gerçek DENGE seviyesini bulmadığını ve yüksek oynaklığın süreceğini savunuyor.