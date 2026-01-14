Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…

Altın dün ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 4 bin 634 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Altın haftanın üçüncü işlem gününde de rekora yakın seyrediyor. Saat 07.07 itibarıyla güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.629,36 dolar

Satış: 4.629,94 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.424,78 TL

Satış: 6.425,59 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.279,65 TL

Satış: 10.505,83 TL

