Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
Altın dün ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 4 bin 634 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Altın haftanın üçüncü işlem gününde de rekora yakın seyrediyor. Saat 07.07 itibarıyla güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.629,36 dolar
Satış: 4.629,94 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6.424,78 TL
Satış: 6.425,59 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.279,65 TL
Satış: 10.505,83 TL