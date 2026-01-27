Küresel belirsizlikler, Trump dönemine dair tarife endişeleri ve merkez bankalarının faiz indirim beklentileriyle desteklenen altın, 2026 yılına fırtına gibi başladı. Dün görülen tarihi zirvenin ardından güne hafif bir soluklanma ile başlayan "güvenli liman", sabah saatlerinde tekrar yönünü yukarı çevirdi.
Ekonomi dünyasının gözü kulağı altın piyasasına çevrilmiş durumda. Ons altının 5 bin dolar psikolojik sınırını aşmasıyla birlikte yurt içinde gram altın fiyatları da eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. 27 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde piyasalardan gelen veriler, altının yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini gösteriyor.
KÂR SATIŞLARI KALICI OLMADI: GÖZLER YENİ ZİRVELERDE
Pazartesi günü 7.128 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram altın, zirve sonrası gelen kısa süreli kâr satışlarıyla güne 7.070 TL seviyelerinden başladı. Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve doların uluslararası arenadaki konumu nedeniyle geri çekilmelerin sınırlı kaldığını belirtiyor. Saatler ilerledikçe talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yeniden zirveye yaklaştı.
27 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Günün ilk yarısı itibarıyla serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da işlem gören güncel rakamlar şu şekilde:
Gram Altın: 7.076,73 TL
Çeyrek Altın: 11.951,00 TL
Yarım Altın: 23.903,00 TL
Tam Altın: 47.504,06 TL
Cumhuriyet Altını: 47.623,00 TL
Gremse Altın: 119.124,45 TL
Ons Altın: 5.077,11 Dolar