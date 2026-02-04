Küresel piyasalarda ons altın, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte yeniden atağa kalkarak 5.000 dolar psikolojik sınırının üzerine yerleşti. İç piyasada ise hem ons tarafındaki yükseliş hem de döviz kurundaki hareketlilik, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yeni seviyelere taşıdı.

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Haftanın üçüncü işlem gününde, piyasalardaki ilk veriler ışığında güncel rakamlar şu şekilde yansıyor:

Gram Altın: 7.089,30 TL

Çeyrek Altın: 12.550,00 TL

Yarım Altın: 25.101,00 TL

Tam Altın: 48.184,70 TL

Cumhuriyet Altını: 50.048,00 TL

Gremse Altın: 120.831,26 TL

Ons Altın: 5.067,14 Dolar