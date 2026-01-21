Küresel ekonomi, 2026 yılının ilk haftalarından itibaren ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik çıkışları ve beraberinde gelen ticaret savaşı tehditleriyle sarsılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki agresif yükselişe eşlik eden gümüş, emtia piyasasının en hareketli varlıklarından biri olmayı sürdürüyor. TSI 08.19 itibarıyla uluslararası piyasalarda ons gümüş 94,62 dolar seviyesinden işlem görerek tarihi zirvelerine yakın bir seyir izliyor.

İç piyasada ise dolar kurundaki hareketlilikle birleşen bu artış, gram gümüşü 131,7 TL seviyesine kadar taşıdı.

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ EŞİKLER AŞILIYOR

Grönland odağında gelişen kriz, altın fiyatlarını da benzeri görülmemiş bir noktaya sürükledi. Ons altın, güvenli liman talebiyle 4.800 dolar sınırını aşarak tarihinin en yüksek seviyelerinde güne başladı. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 6.700 TL bandının üzerinde yeni zirveler test ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.