Gümüşün ons fiyatının 2025 yılında 28,9 dolardan başlayıp 84 dolara kadar tırmanması ve yılı yüzde 146 değer kazancıyla kapatması, küçük yatırımcının ilgisini bu madene çevirdi.

Ancak 1979’dan bu yana en hızlı değer kazancının yaşandığı bu dönem, merdiven altı üreticileri de harekete geçirdi.

"RESMİ RAFİNERİLERDE ÜRETİMİ YASAK"

Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde pazarlanan 5 ve 10 gramlık gümüş külçelerin yasal bir dayanağı bulunmuyor.

Konuyla ilgili kritik uyarılarda bulunan Gümüş Takı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanvekili Suat Topaloğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce yayınlanan tebliğ ile küçük gramajlı üretimlerin yasaklandığını hatırlattı.

Topaloğlu, "Yetkili rafineriler maliyetler nedeniyle zaten küçük gramaj üretmiyordu, yasakla birlikte bu tamamen bitti. Piyasada gördüğünüz o küçük külçeler resmi rafinerilerin ürünü olamaz, üzerlerinde yasal LOGO ve damga bulunmaz" diyerek vatandaşları uyardı.

PİYASADA GÜNCEL DURUM: 50 GRAM ALTI RİSKLİ

2026'nın ilk günlerinde piyasada oluşan fiyatlamalara göre;

• 50 Gram Külçe Gümüş: 6.900 TL

• 100 Gram Külçe Gümüş: 13.000 TL

seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, bu gramajların altındaki (özellikle 5-10-20 gram) fiziksel ürünlerin Darphane onayı olmaksızın basıldığını vurguluyor.

SAHTE GÜMÜŞÜ GERÇEĞİNDEN NASIL AYIRIRSINIZ?

Yatırımcıların mağdur olmamaları için dikkat etmesi gereken 3 temel işaret bulunuyor:

• Doğal Parlaklık: Gerçek gümüş yumuşak bir parlaklığa sahiptir. Eğer ürün ayna gibi aşırı parlaksa, kaplama veya sahte olma ihtimali yüksektir.

• Oksitlenme Testi: Gerçek gümüş zamanla kararır (oksitlenir). Sahte ürünlerde ise kararma yerine boya dökülmesi görülür.

• Damga Oyunu: Üzerinde "999.0" yazması tek başına yeterli değildir; sahte damga basımı oldukça yaygındır. Fatura ve sertifika sorgulanmalıdır.

GÜVENLİ LİMAN NERESİ?

Uzmanlar, "fiziki alım" ısrarı olan yatırımcıların mutlaka yetki belgesi olan, fatura kesen kurumsal firmaları tercih etmesini öneriyor.

Fiziki saklama riski almak istemeyenler için ise bankaların gümüş hesapları, gümüş fonları ve borsada işlem gören borsa yatırım fonları (ETF) en güvenli alternatifler olarak öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.