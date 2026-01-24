Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı ticari belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, gümüş fiyatları rekor tazeliyor. Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.

"GÜMÜŞTE KAZANÇLAR DEVAM EDEBİLİR"

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümüşün enerji ve elektronik sektörlerindeki stratejik rolü göz önüne alındığında gümüş ithalatına gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri bu spekülatif çılgınlığı körüklediği sürece gümüşte kazançlar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak gümüşün aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtmekte fayda olduğuna dikkati çeken Corsini, nisan ayında 104 seviyelerinin üzerinde olan altın/gümüş rasyosunun 50 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

Corsini, altın/gümüş rasyosundaki bu kadar keskin düşüşün gümüş fiyatlarında bir düzeltmenin habercisi olduğunu dile getirdi.

Ayrıca borsa yatırım fonlarının (ETF) yıl başından beri gümüşte net satış yaptığını vurgulayan Corsini, "Bunun da büyük yatırımcıların gümüş rallisine olan güveninin zayıfladığına işaret ettiğini belirtmekte fayda var." dedi.

(AA)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.