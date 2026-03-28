Yatırım fonları kategorisinde bu haftanın tek kazananı, yüzde 0,40 yükselişle yatırımcısını koruyan "Para Piyasası Fonları" oldu. Öte yandan, emtia piyasalarındaki baskı nedeniyle "Kıymetli Maden Fonları" haftalık yüzde 7,89 kayıpla haftanın en çok değer kaybeden kategorisi olarak kayıtlara geçti.

BES tarafında da benzer bir tablo hakim oldu. "Başlangıç ve Para Piyasası" fonları yüzde 0,36 ile sınırlı bir artış gösterirken, "Kıymetli Madenler" fonları yüzde 8,08 gerileyerek emeklilik yatırımcısına en çok kaybettiren grup oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN FONLARI

Bireysel fonlar bazında bakıldığında, hisse senedi yoğun serbest fonlardaki yüksek volatilite dikkat çekti:

Yatırım Fonları Şampiyonu: Haftanın en fazla kazandıranı, yüzde 48,83 yükseliş kaydeden Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

Emeklilik Fonları Şampiyonu: BES tarafında ise yüzde 1,12 artışla AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu zirvede yer aldı.

En Çok Kaybettiren Yatırım Fonu: Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, yüzde 20,54’lük düşüşle haftanın en çok kaybettireni oldu.

En Çok Kaybettiren Emeklilik Fonu: Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Fonu, altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 9,38 azalarak haftayı negatif kapattı.

(AA)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.