İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre geçen yıl 107 farklı tür su ürünü satılan hale, 2024'te 59 bin 312 ton, 2025'te ise 49 bin 898 ton su ürünü getirildi.

Önceki yıl en çok palamut getirilen halde, 2025'te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu.

Böylece 2024'te birinciliği palamuda kaptıran hamsi, 1 yıl aradan sonra tahtını palamuttan geri aldı.

Hale 2025'te 19 bin 908 ton hamsi, 8 bin 8 ton istavrit, 3 bin 120 ton mezgit ile 2 bin 578 ton levrek getirildi.

2024 yılında 15 bin 541 ton palamut satışı yapılan hale, 2025'te sadece 947 ton palamut getirildi.

BÖCEK EN YÜKSEK FİYATLI SU ÜRÜNÜ OLDU

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Böceği, kilogramı 2 bin 275 liradan satılan ıstakoz ile kilogramı 1319 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak hamsi 62, istavrit 67, mezgit 83, levrek 290 liradan satıldı.

2024'te kilogram olarak 88 liradan satılan palamudun fiyatı ise 2025'te 275 liradan alıcı buldu.

