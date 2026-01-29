2025 sonu itibarıyla hibrit araç satışları, toplam pazarın %35’ine ulaştı. Hibritlerin, içten yanmalı motorun sürekli devreye girip çıkması nedeniyle standart benzinli araçlardan daha fazla paladyum (ısıl stabilite için) gerektirmesi, paladyum fiyatlarını 1.750 dolar seviyesine geri taşıdı.

Otomotiv devleri, paladyumu platine ikame etme (substitution) süreçlerini yavaşlattı. Çünkü mevcut fiyat paritesinde paladyum, teknolojik verimlilik açısından hala benzinli motorlarda üstünlüğünü koruyor. Bu durum, paladyum piyasasında beklenen devasa arz fazlasının (surplus) 2027 sonrasına ötelenmesine neden oldu.