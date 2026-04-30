Hizmet enflasyonu (H-ÜFE) martta aylık %4,06, yıllık %35,94 arttı. En yüksek artış %40,30 ile gayrimenkulde görülürken, aylıkta ulaştırma %7,01 ile öne çıktı.

TÜİK, hizmet sektöründeki üretici fiyatlarının zaman içindeki değişimini gösteren H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,47 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,63 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 32,31 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,30 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,52 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 34,36 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,78 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,86 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,92 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,96 artış gerçekleşti.

HAVA YOLU HİZMETLERİNDE YÜZDE 14,39'LÜK ARTIŞ

Alt sektörler arasında ise en yüksek artış yüzde 14,39 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 11,22 ile depolama ve taşımacılık destek hizmetleri, yüzde 8,75 ile su yolu taşımacılığı izledi. Büro yönetimi ve destek hizmetlerinde yüzde 6,77, istihdam hizmetlerinde yüzde 5,97 ve bilimsel araştırma-geliştirme hizmetlerinde yüzde 5,88’lik artışlar kaydedildi.

Reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 3,45, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 2,37 ve telekomünikasyon hizmetleri ise yüzde 0,82 düşüş gösterdi.

