TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 12'nci Yargı Paketi'ne eklenen önergeyle, kamuoyunda "IBAN düzenlemesi" olarak bilinen hüküm yasalaşma sürecinde önemli bir aşamayı geçti.

Düzenleme, banka hesabını, IBAN bilgisini veya ödeme araçlarını dolandırıcılık amacıyla başkasının kullanımına sunan kişilere uygulanacak ceza sisteminde değişiklik öngörüyor.

CEZADA YARI ORANINDA İNDİRİM

Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunda halen 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre, kişinin suça katkısı yalnızca banka hesabını, IBAN'ını, banka veya kredi kartını ya da ödeme sistemlerine ilişkin bilgileri haksız menfaat karşılığında kullandırmakla sınırlı kalırsa, iştirak hükümleri kapsamında belirlenecek ceza yarı oranında indirilebilecek.

Örneğin mahkemenin 6 yıl hapis cezası verdiği bir dosyada, yeni hükmün uygulanması halinde ceza 3 yıla kadar düşebilecek.

Ancak bu indirim, yalnızca hesabını kullandırmakla sınırlı kalan kişiler için geçerli olacak. Dolandırıcılığın planlanması veya icrasında aktif rol alan failler bu kapsamdan yararlanamayacak.

KRİPTO HESAPLARI DA KAPSAMDA

Düzenleme kapsamında, haksız menfaat sağlamak amacıyla banka veya kredi kartları ile birlikte banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesapların kullanılmasına imkan sağlayan bilgi veya araçların başkasına verilmesi de hüküm kapsamına alındı.

"IBAN MAĞDURLARI" İÇİN YENİ DEĞERLENDİRME

Düzenlemeyle, hesabını veya IBAN'ını kullandıran kişinin suçun işlenişine ilişkin bilgi sahibi olmadığını ortaya koyabilmesi halinde bu durum ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde dikkate alınacak.

Ayrıca suçtan elde edilen menfaatin iade edilmesi ve soruşturmaya katkı sağlanması gibi hususlar da lehe değerlendirme sebepleri arasında yer alacak.

ESKİ DOSYALAR DA ETKİLENECEK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, daha önce nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm verilen ve dosyası istinaf veya Yargıtay incelemesinde bulunan kişiler yönünden de yeni hüküm uygulanabilecek.

Bu kapsamda ilgili dosyalar bozularak yeniden ilk derece mahkemelerine gönderilebilecek.

ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ DE UYGULANABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, hesabını haksız menfaat karşılığında kullandırmış olsa bile daha sonra etkin pişmanlık gösteren kişiler hakkında da ayrı bir mekanizma uygulanacak.

Suçtan elde edilen menfaatin iade edilmesi, mağdur zararının giderilmesi ve soruşturma veya kovuşturmaya katkı sağlanması halinde fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecek ve cezada üçte ikiye kadar indirim yapılabilecek.