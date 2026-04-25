Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında duyurduğu radikal vergi indirimleri, piyasalarda büyük heyecan yarattı. İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a indirilmesi, yüksek ihracat oranına sahip dev şirketlerin karlılık rasyolarını yeniden şekillendirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DAHA RADİKAL BİR ADIM ATIYORUZ"

Yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleme vizyonu çerçevesinde ihracatçıya verilen desteği en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşviklerin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

"Daha önce ihracatçılarımıza 5 puan, imalatçılarımıza ilave 1 puan indirim uygulamıştık. Şimdi daha radikal bir adım atarak özellikle imalatçı ihracatçılarımızda bu vergiyi yüzde 9'a indiriyoruz. Diğer ihracatçı kurumlarımız için de yüzde 14'e çekiyoruz."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"VERGİ YÜKÜ CİDDİ ORANDA AZALACAK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre vergi düzenlemesinin borsa şirketlerine yansımasını değerlendiren ICBC Yatırım Müdür Yardımcısı Gizem Akgül, bu adımın döviz girdisi sağlayan firmalar için hayati önemde olduğunu vurguladı. Akgül, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şu noktalara dikkat çekti:

• Vergi Yükü Azalacak: "İhracat yapan şirketlerin vergi yükü ciddi oranda azalacak. Özellikle cirosunun büyük kısmını yurt dışına satan firmaların karlılığı artacak."

• İhracat Oranı Kritik: "İhracat oranı ne kadar yüksekse, sağlanan fayda o kadar büyük olur. Borsada imalatçı olan ihracatçı şirketler bu gelişmeden pozitif etkilenecektir."

ICBC Yatırım Müdür Yardımcısı Akgül, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik, tekstil ve makine sektörünün olumlu etkilenebileceğini aktardı.

“Havayolları ve lojistik gibi hizmet ihracatı yapanlar da yüzde 14 orandan faydalanacak. Bu teşvikler, Türkiye’nin ihracatını ve döviz girişini artırmayı hedefliyor. Borsada ihracat oranı yüksek şirketler özellikle imalatçı olanlar bu gelişmeden pozitif etkilenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKIYOR?

Söz konusu düzenlemeden en çok fayda sağlaması beklenen önde gelen bazı şirketler şu şekilde;

"İmalatçı-İhracatçı" Şirketler (Yüzde 9 Vergi Oranı)

Ford Otosan (FROTO)

Arçelik (ARCLK)

Astor Enerji (ASTOR)

Şişecam (SISE):

Kocaer Çelik (KCAER)

Hizmet İhracatı ve Lojistik Temsilcileri (%14 Vergi Oranı)

Türk Hava Yolları (THYAO)

Reysaş Lojistik (RYSAS)

Pegasus (PGSUS)

TGS Dış Ticaret (TGSAS)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.