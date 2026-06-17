Tarım ve gıda sektörünün lider oyuncularından Göknur Gıda (GOKNR) paylarında, şirketin büyük ortaklarından Suudi Arabistan merkezli Al-Babtain Power and Telecom Company satış yönlü pozisyon aldı.

• Yapılan satış işlemlerinin ardından Al-Babtain'in şirketteki ortaklık payı yüzde 5,41 seviyesinden yüzde 4,76'ya geriledi.

• Bu çıkışla birlikte yabancı ortağın elinde bulundurduğu hisse miktarı da 18 milyon 944 bin 784 lottan 16 milyon 648 bin 897 lota düşmüş oldu.

KAPLAMİN AMBALAJ'DA YABANCI ORANI EŞİK ALTINDA

Benzer bir ortaklık değişimi de ambalaj sanayisinin köklü firmalarından Kaplamin Ambalaj (KAPLM) cephesinde yaşandı.

Şirkette yüzde 5'in üzerinde ağırlığı bulunan yabancı fonlardan Compartment Orion Ventures, hisselerinde azaltıma gitti.

• Gerçekleşen işlemler neticesinde fonun Kaplamin'deki ortaklık oranı yüzde 5,18'den yüzde 4,89 seviyesine indi.

• Compartment Orion Ventures'ın portföyündeki Kaplamin pay miktarı ise 1 milyon 36 bin 502 lottan 978 bin 6 lota geriledi.

YÜZDE 5 SINIRI NEDEN ÖNEMLİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatlarına göre bir şirketteki ortaklık payının yüzde 5 sınırının altına düşmesi veya bu sınırın üzerine çıkması durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Her iki şirkette de yabancı ortakların bu sınırın altına sarkması, borsadaki kurumsal yatırımcı takibinde kritik bir değişiklik olarak kayıtlara geçti.

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