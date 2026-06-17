Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ortasında küresel belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla negatif bir eğilim sergiliyor.

Günün ilk yarısında satıcılı bir koridorda hareket eden endeks, saat 13:00 seansında önceki kapanışına kıyasla 23,23 puan azalarak yüzde 0,16 düşüşle 14.469,86 puana geriledi.

Toplam işlem hacminin 71,2 milyar lira gibi güçlü bir seviyeye ulaştığı gün ortasında, lokomotif şirketlerdeki milyarlık nakit akışları dikkat çekti.

Sektör endeksleri bazında bankacılık yüzde 0,07 değer kazanarak yatay-pozitif bir duruş sergilerken, holding endeksi yüzde 0,48 kayıpla günü negatif tarafta göğüsledi.

İlk yarıda yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 1,04 yükselişle finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,94’lük geri çekilmeyle turizm sektörü oldu.

DEV HİSSELERDEKİ PARA TRAFİĞİ KESKİNLEŞTİ

Endeksin 14.469 puana çekildiği kritik dakikalarda (saat 13:20 itibarıyla), hisse bazlı net nakit akışlarında büyük hareketlilikler yaşandı.

Borsadaki genel geri çekilmeye rağmen bazı sanayi ve bankacılık şirketlerine yoğun sermaye girişi sürerken, savunma, perakende ve enerji devlerinde para çıkışları hız kazandı.

Günün ilk yarısında en çok para girişi gerçekleşen ilk 3 hisse sırasıyla şunlar oldu:

• SASA: 151,85 milyon TL net giriş

• THYAO: 87,48 milyon TL net giriş

• TRALT: 75,79 milyon TL net giriş

Buna karşılık, borsanın düşüş eğiliminde olduğu bu zaman diliminde en çok para çıkışı yaşanan tahtalar ise şunlar oldu:

• ASELS: -309,80 milyon TL net çıkış

• BIMAS: -194,38 milyon TL net çıkış

• ASTOR: -147,53 milyon TL net çıkış

FİYATI YÜKSELİRKEN NAKİT KAYBEDEN DEVLER

Veriler analiz edildiğinde dikkat çeken en önemli detay, fiyat bazında pozisyonda olan (yani primli işlem gören) bazı hisselerde kurumsal ya da büyük oyuncuların satış tarafında yer alması oldu.

Örneğin; ASELS yüzde 0,13 ve BIMAS yüzde 0,91 artıda işlem görmesine rağmen günün en yüksek para çıkışının yaşandığı iki tahta oldu.

Bu durum, söz konusu hisselerdeki bireysel alıcı iştahına rağmen yukarı yönlü hareketlerde kurumsal fonların tahtadan nakit çıkışı yaptığını (satışların karşılandığını) gösteriyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise para girişinin zirvesinde yer alan SASA ve THYAO hisselerinin fiyatsal olarak yüzde 0,00 ile tam dengede kalması, bu tahtalarda yoğun bir hacim savaşı ve taban oluşturma çabası olduğuna işaret ediyor.

Yatırımcıların günün geri kalanında Fed kararlarının küresel yansımalarına ve ABD perakende satış verilerine göre pozisyonlarını şekillendirmesi bekleniyor.

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