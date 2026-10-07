Nakit kâr payı dağıtımı yapan Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) ve Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) paylarında, dağıtılan temettü miktarları oranında teorik fiyat ayarlamasına gidildi.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre hisselerdeki net düzeltmeler şu şekilde gerçekleşti:

• Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS):



o Pay Başına Brüt Temettü: 0,5995203 TL

o Teorik Fiyat: 53,55 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

• Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS):



o Pay Başına Brüt Temettü: 7,8201106 TL

o Teorik Fiyat: 187,18 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kâr payı hakkı kullanım tarihi itibarıyla her iki hisse senedi de işlemlerine belirtilen yeni teorik referans fiyatları üzerinden başlayacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.