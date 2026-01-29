SPK bülteninde açıklanan bilgilere göre şirket, mevcut 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 4,5 milyar TL’ye yükseltecek. Artışın 4,2 milyar TL’lik kısmı iç kaynaklardan karşılanacak. Bu da şirketin %1.400 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağı anlamına geliyor.

Yatırımcının lotu 15 katına çıkacak

Bu oranla birlikte yatırımcıların elindeki pay adedi ciddi şekilde artacak. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında:

Elinde 1.000 lot bulunan bir yatırımcının payı 15.000 lote çıkacak.

Başka bir ifadeyle, her 1 lot paya karşılık 14 lot bedelsiz verilecek.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özkaynak kalemlerinin sermayeye eklenmesi yoluyla yapıldığı için yatırımcıdan herhangi bir nakit çıkışı olmayacak. Bu işlem, hisse fiyatının teorik olarak bölünmesine, pay sayısının ise artmasına yol açacak.

SPK bülteninde yer aldı

Gen İlaç’ın bedelsiz sermaye artırımı kararı, SPK bülteninde “Halka açık ortaklıkların pay ihraçları” başlığı altında duyuruldu. Bültene göre artış, tamamen iç kaynaklardan yapılacak ve kâr payından bir bedelsiz artırımı öngörülmüyor.

Şirketin sermayesi, söz konusu işlem sonrasında 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL seviyesine ulaşacak.

Takvim ve teknik detaylar bekleniyor

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım tarihi, bölünme günü ve teorik fiyat gibi teknik detayların önümüzdeki günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.