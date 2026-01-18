IMF tarafından yayımlanan son analizde, Türkiye’de hizmet enflasyonu ile mal enflasyonunun döviz kuru şoklarına verdiği tepkiler ve fiyatlardaki kalıcılık oranları karşılaştırıldı. Kuruluş, bu çalışmanın hizmet enflasyonu ve kur bağına odaklanan Türkiye özelindeki ilk analiz olduğunun altını çizdi.

HİZMET ENFLASYONU DÖVİZ KURUNA DAHA AZ TEPKİ VERİYOR

Raporda yer alan bulgulara göre, Türkiye’de hizmet fiyatları döviz kuru şoklarına karşı mal fiyatlarına oranla daha dirençli bir duruş sergiliyor. Ancak bu durum, hizmet enflasyonunun çok daha kalıcı ve "atıl" bir yapıya bürünmesine neden oluyor.

Analizde öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:

Döviz Kuru Şoku Etkisi: Döviz kurunda yaşanan 10 puanlık bir şokun, hizmet enflasyonu üzerindeki zirve etkisinin yaklaşık 1 puanla sınırlı kaldığı; buna karşılık mal enflasyonunu yaklaşık 5 puan artırdığı tahmin ediliyor.

Geçişkenlik Oranları: Altı aylık bir periyotta kur geçişkenliğinin hizmet fiyatlarında yüzde 20, mal fiyatlarında ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleştiği hesaplandı.

HİZMET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ "SIRA DIŞI" BULUNDU

IMF analizinde, son yıllarda hizmet fiyatlarının mallara göre çok daha keskin yükseldiği ve bu durumun Türkiye’nin tarihsel deneyiminden farklılaştığı vurgulandı. 2021 öncesindeki dönemle kıyaslandığında, mal fiyatlarındaki kur geçişkenliğinin o dönemde daha düşük olduğu, ancak günümüzde bu yapının değiştiği ifade edildi.

DEZENFLASYON SÜRECİ İÇİN KRİTİK UYARI

Döviz kuru istikrarının enflasyon üzerindeki etkisinin mal ve hizmet grupları arasında asimetrik (farklı) olduğunu belirten IMF, hizmet sektöründeki fiyat kalıcılığının dezenflasyon sürecini daha zorlu kılabileceğine işaret etti. Hizmet enflasyonunun kur şoklarından ziyade kendi iç dinamikleri ve geçmiş enflasyona endeksleme alışkanlıkları nedeniyle daha yavaş gerilediği raporda yer alan temel tespitler arasında yer aldı.

Kaynak: Ekonomim