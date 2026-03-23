Projenin geçmişine dair bilgiler paylaşan Latif Bayat, lansman satışlarının 2011 yılında başladığını ve dairelerin 2013 yılında teslim edileceğinin vadedildiğini hatırlattı. Verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Bayat, "Mağdur sayısı 3 bini aştı. Sadece Türkiye’den değil; Kanada, Ukrayna, Irak, İngiltere ve Pakistan gibi ülkelerde yaşayan mağdurlarımız da var" dedi.

"HAYATLAR KARARDI: HASTALANANLAR VE İNTİHAR EDENLER VAR"

Geçen 15 yıllık süreçte yaşanan insani dramın altını çizen Bayat, projenin sadece maddi değil, manevi bir yıkıma da yol açtığını belirterek şunları söyledi:

"Mağdurlar arasında psikolojisi bozulduğu için hastalananlar, hatta intihar edenler oldu. Bu daireler için kimi eşinin bileziğini, kimi arabasını, evini satmış; bazıları ise borç almış. İnsanların tüm birikimleri bu projede eridi."

İFLAS KARARI SONRASI YENİ HUKUKİ SÜREÇ

Yüzlerce kişinin şirkete karşı alacak davası açtığını hatırlatan Bayat, Yeşil GYO hakkında verilen iflas kararı ile birlikte mağdurlar için yeni ve kritik bir hukuki sürecin başladığını ifade etti. Dernek başkanı, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının hemen ardından bir eylem planladıklarını ve haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.