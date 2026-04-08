Intel'in Elon Musk'ın Terafab projesiyle ortaklığı, dev çip fabrikasının uzun süredir beklenen toparlanmasına yeni bir ivme kazandırdı.

Intel, Elon Musk'ın Tesla, SpaceX ve xAI için yarı iletken üretmeyi hedeflediği Terafab projesine dahil oldu. Ortaklık haberi Intel hisselerini tek seansta yüzde 4,2 artırarak 53 dolara taşıdı.

TERAFAB PROJESİ NEDİR?

Terafab, Musk'ın yapay zeka, robotik ve uzay veri merkezleri için kendi çiplerini üretme vizyonunun somut adımıdır. Projenin nihai hedefi yılda yaklaşık bir terawatt hesaplama kapasitesi üretmek. Bu ölçek, Taiwan Semiconductor Manufacturing ile doğrudan rekabet anlamına geliyor. Musk'ın şirketleri bugüne kadar kendi çiplerini üretmemiş olsa da Tesla çip tasarımı konusunda önemli bir birikim oluşturdu.

Intel bu iş birliğinde çip fabrikasındaki teknolojiyi yeniden yapılandırma sürecine katkı sağlayacak. Şirket açıklamasında bu aşamanın çiplerin daha güvenilir ve dayanıklı hale getirilmesine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

INTEL CEO'SUNDAN GÜÇLÜ MESAJ

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, ortaklığa ilişkin açıklamasında Terafab'ın yarı iletken mantık, bellek ve paketleme alanlarında köklü bir dönüşümü temsil ettiğini belirtti. Intel'in yüksek performanslı çip tasarımı, üretimi ve paketleme konusundaki yeteneklerinin projenin hedeflerini hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

INTEL İÇİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Bu ortaklık Intel için yalnızca bir iş anlaşması değil; uzun süredir devam eden yeniden yapılanma sürecinin en somut meyvelerinden biri. CEO Lip-Bu Tan, göreve gelmesinin ardından geçen yıl boyunca ciddi bir maliyet disiplini uygulayarak işgücünü önemli ölçüde küçülttü. Aynı dönemde Nvidia ve ABD hükümeti ile SoftBank Group'tan gelen yatırımlar şirkete güçlü bir finansal zemin sağladı.

Geçen hafta ise Intel, daha önce Apollo Global Management'a 14,2 milyar dolara sattığı İrlanda fabrikasının yarısını geri satın almak için anlaşma imzaladı. Bu adım piyasalar tarafından şirketin üretim kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Terafab ortaklığı bu tabloya eklenince Intel'in yeniden büyüme rotasına girdiğine dair beklentiler yatırımcı tarafında belirgin biçimde güçlendi.