Nasdaq 100 endeksi, 2026 yılının ilk çeyreğini sert bir düşüşle kapattı. "Mart Çöküşü" olarak anılan bu süreçte endeks yılbaşından bu yana yüzde 8.8 değer kaybederek yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi. Teknoloji sektöründe uzun süredir biriken baskılar, Mart 2026'da bir araya gelerek tarihi bir satış dalgasına neden oldu.

ÜÇ TETİKLEYİCİ BİR ARADA

Analistler, bu düşüşü tek bir faktöre bağlamıyor. Satışların arkasında birbirini besleyen üç ayrı makroekonomik baskı bulunuyor.

İlk olarak Orta Doğu'daki gerilim. "Hürmüz Krizi" olarak adlandırılan gelişmeler kapsamında gerçekleştirilen operasyon, Hürmüz Boğazı'nı fiilen işlevsiz kıldı. Brent petrolün varil fiyatı 120 doları aşarak veri merkezi işletim maliyetlerini hızla yukarı çekti. Enerji ağırlıklı enflasyon endişeleri yeniden alevlendi.

İkinci baskı Federal Rezerv'den geldi. Fed, Mart ayındaki toplantısında piyasanın beklediği üç faiz indirimi yerine yıl sonuna kadar yalnızca tek bir indirim sinyali verdi. "Uzun süre yüksek faiz" mesajı, yüksek çarpanlı teknoloji hisselerini orantısız biçimde vurdu.

Üçüncü ve belki de en yapısal sorun ise yapay zeka yorgunluğu. Son üç yılda sadece yapay zeka duyurusu yapmak bile hisse fiyatlarını yukarı taşımaya yetiyordu. Ancak Mart 2026'dan itibaren tablo tersine döndü. Yatırımcılar artık somut kârlılık gösteremeyen şirketlerin ağır altyapı harcamalarını cezalandırmaya başladı. Piyasa, "potansiyel"den "ispat"a geçti.

KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Düşüşün tüm teknoloji şirketlerine eşit vurmaması dikkat çekiyor. Microsoft, yıl içinde yüzde 21 üzerinde değer kaybederek en sert ayrışan isimlerden biri oldu. Şirketin çeyrek başına 37.5 milyar dolarlık altyapı harcaması, yatırımcıların sabrını taşırdı. Meta ise "Superintelligence" birimi için yıllık 135 milyar dolara kadar çıkabilecek harcama projeksiyonuyla yüzde 10.7 geriledi.

Öte yandan Apple, Magnificent Seven içinde yüzde 6.4'lük kayıpla direncini koruyan isim oldu. Analistler, Apple'ın mevcut donanım ekosistemine entegre edilen tüketici odaklı yapay zeka modelinin şirkete önemli bir avantaj sağladığını vurguluyor.

Nvidia ise çeyrek içindeki dalgalanmaya rağmen GTC 2026 konferansında açıklanan "Rubin" çip yol haritası ve 2027'ye dek 1 trilyon dolar gelir öngörüsüyle görece hızlı dengelendi.

Orta ölçekli SaaS şirketleri ise en fazla kanı akıtanlar arasında yer aldı. Atlassian ve Zscaler gibi isimler değerlemelerinin yüzde 30'una kadar eridi. Piyasa, bu firmaların sunduğu hizmetlerin bizzat yapay zeka platformları tarafından otomatize edilebileceği endişesiyle bu hisseleri sert biçimde fiyatladı.

TOPARLANMA VAR MI?

6 Nisan itibarıyla piyasalarda temkinli bir rahatlama gözlendi. Orta Doğu'da "Muskat Protokolü" adıyla anılan 45 günlük potansiyel ateşkes haberlerinin gündeme gelmesiyle VIX endeksi "panik" seviyelerinden geriledi. Nasdaq da bu ortamda yüzde 0.45 yükseldi.

Kurumsal yatırımcıların Mart'taki satışı sağlıklı bir arınma süreci olarak değerlendirip dip alma eğilimine girdiğine dair sinyaller mevcut. Ancak Fed'in faiz politikası ve petrol fiyatlarındaki seyir, toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını belirleyecek iki kritik değişken olarak öne çıkıyor.

Piyasa gözlemcileri önümüzdeki dönem için "kaliteli büyüme" temasına odaklanılmasını öngörüyor. Artan faiz maliyetleri ve enerji giderleri göz önüne alındığında, ucuz kredi ya da sürdürülemez altyapı yatırımı olmaksızın çift haneli büyümeyi koruyabilecek şirketler ön plana çıkacak.

Nasdaq 100'deki bu düzeltme, piyasanın yapay zekayı artık ücretsiz bir öğle yemeği olarak görmediğinin en net işareti. Dot-com balonunun patlayışında yaşananları anımsatan bu dönem, teknoloji sektöründen somut ve ölçülebilir getiri talep eden yeni bir yatırımcı zihniyetini müjdeliyor. Şirketlerin bu sınavı nasıl geçeceği, 2026'nın geri kalanında Nasdaq'ın seyrini belirleyecek.

