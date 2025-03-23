Google’ın yaptığı açıklamaya göre, dava, daha geniş bir ağın parçası olarak Google Haritalar’da sahte işletme profilleri oluşturup satan bir kişinin faaliyetlerine odaklanıyor.Soruşturma, Teksas’ta faaliyet gösteren bir işletmenin, Google Haritalar’da kendilerini taklit eden lisanssız bir çilingiri fark etmesiyle başladı. Bu olay, Google’ın 10 binden fazla sahte listelemeyi ortaya çıkarmasına ve silmesine yol açan daha kapsamlı bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Şirket, dolandırıcılıkların sadece uydurma işletmelerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ele geçirilmiş gerçek hesapları da kapsadığını belirtti.

DOLANDIRICILIKLAR ACİL HİZMETLERDE YOĞUNLAŞIYOR

Şirketin araştırmasına göre bu dolandırıcılıklar, özellikle çilingirlik ve araç çekici hizmetleri gibi, insanların stresli ya da acil durumlarda ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğunlaşıyor.

Google’ın danışmanı Halimah DeLaine Prado, CBS Mornings Plus'da yaptığı açıklamada, dolandırıcıların giderek daha sofistike yöntemler geliştirdiğini söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA AĞ KURMUŞLAR

Araştırma ayrıca, bu kişilerin yalnız çalışmadığını, dünya çapında acentelerle işbirliği yaparak sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştığını ortaya koydu. Dava dosyasında, Facebook grupları üzerinden Google kurallarını aşabilen '5 yıldızlı incelemelerin' reklamını yapan bir kişinin örneği de yer alıyor.

'YEM VE DEĞİŞTİRME' TAKTİĞİ

Google, sahte işletme profillerinin farklı yöntemlerle çalıştığını belirtti. En yaygın yöntemlerden biri 'yem ve değiştirme' taktiği. Bu yöntemde kullanıcı, bir hizmet aradığında lisanslı bir işletme yerine sahte bir profile yönlendirilerek kandırılıyor.

Bir diğer dolandırıcılık biçiminde ise, tüketici gerçek bir şirketi aradığını sanıyor ancak arama, ele geçirilmiş bir numara aracılığıyla dolandırıcılara yönlendiriliyor. Bu durumlarda da tüketici, beklenmedik şekilde yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Google, bu yöntemlerin, insanların savunmasız olduğu anları hedef aldığını ve kötü niyetli kişilerin bu durumdan faydalandığını ifade etti.

URL VE TELEFON NUMARASINI KONTROL EDİN

DeLaine Prado, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Bir şeyler yanlış görünüyorsa, durun ve şirketin doğruluğunu kontrol edin” dedi. Kullanıcılara, işletmenin URL’sini ve telefon numarasını doğrulamalarını önerdi.

Ayrıca, şirketlerin sosyal güvenlik numarası gibi gereğinden fazla kişisel bilgi istemesinin de bir uyarı işareti olabileceğine dikkat çekti. Hizmet ödemelerinde hediye kartı ya da banka havalesi gibi alışılmadık yöntemler talep edilmesi de dikkat edilmesi gereken başka bir konu olarak öne çıktı.

SAHTE İŞLETME PROFİLLERİ VE GOOGLE’IN ÖNLEMLERİ

Google, sahte işletme listelerinin Google Haritalar’da yasak olduğunu ve bu listeleri tespit etmek için otomatik sistemler ve insan analistlerden oluşan bir kombinasyon kullandığını belirtti. DeLaine Prado, “Çevrimiçi işletme profilleri, tüketiciler ve küçük işletmeler için büyük bir değer taşıyor” dedi.

'OLUMLU YORUM' SATIYORLAR

Ancak dolandırıcılar yalnızca sahte işletmeler yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda işletmelere sahte olumlu yorumlar da satıyor. Google’ın açtığı dava, şebekenin platformdaki olumsuz yorumları bastırmak için sahte incelemeler sunduğunu da ortaya koyuyor.

Prado, “Tüketiciler, bir hizmeti seçip seçmeyeceklerine karar verirken bu yorumlara güveniyor” diyerek sahte yorumların yarattığı güven sorununa işaret etti.

2023’TE 12 MİLYON SAHTE PROFİL SİLİNDİ

Google, CBS News’e verdiği demeçte, 2023 yılında yaklaşık 12 milyon sahte işletme profilini kaldırdığını veya engellediğini açıkladı. Bu rakam, 2022’ye kıyasla yaklaşık bir milyon artış gösterdi.

Ayrıca şirket, bu davadan elde edilecek olası tazminatların dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlara bağışlanacağını belirtti.

(CNBC-E)