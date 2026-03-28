İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, "Umman’da bulunan Salalah Limanı'na uzak mesafede bir ABD gemisini HEDEF aldıklarını" duyurdu.
Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD unsurlarına yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.
Bildiride, Umman’da bulunan "Salalah Limanı'na uzak bir mesafede bir ABD gemisinin hedef alındığı" bilgisi yer aldı.
Bildiride ayrıca, İran’ın Umman’ın ulusal egemenliğine saydığı duyulduğu ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA