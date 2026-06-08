Verilere göre kurum, gün içerisinde yaklaşık 97,3 milyon lot net satış gerçekleştirirken, alım tarafında gayrimenkul, sanayi ve spor hisseleri öne çıktı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO – 18,18 milyon lot

SASA – 14,56 milyon lot

OZGYO – 4,00 milyon lot

TSPOR – 3,26 milyon lot

QUAGR – 2,70 milyon lot

Özellikle PSGYO ve SASA hisselerinde yoğunlaşan alımlar dikkat çekti.

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Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın gün içerisinde en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle oldu:

DAPGM – 35,27 milyon lot

ISCTR – 9,90 milyon lot

EYIKSV – 6,74 milyon lot

KOIKHV – 6,37 milyon lot

TYIKSV – 5,94 milyon lot

Satış tarafında DAP Gayrimenkul Geliştirme hissesi açık ara ilk sırada yer aldı. Gün içi verilere göre İş Yatırım'ın toplam net işlem hacmi eksi 97 milyon 307 bin 747 lot olarak gerçekleşti.

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