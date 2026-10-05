Borsa İstanbul’da İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri belli oldu. İş Yatırım’ın ekrandaki verilere göre net hacmi -470 milyon 240 bin 940 seviyesinde gerçekleşti.
Alım tarafında ANIMDV ilk sırada yer alırken, satış tarafında TDIQOV öne çıktı.
İş Yatırım’ın en çok aldığı hisseler
Saat 12.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net alım listesinde ANIMDV 12 milyon 887 bin 246 lot ile ilk sırada bulunuyor. Bu hisseyi 10 milyon 91 bin 181 lotla SASA, 4 milyon 417 bin 746 lotla BTCIM takip ediyor.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|ANIMDV
|12.887.246
|%10,65
|0,699
|SASA
|10.091.181
|%8,34
|1,996
|BTCIM
|4.417.746
|%3,65
|2,097
|PSGYO
|3.011.224
|%2,49
|1,722
|BORLS
|2.886.243
|%2,39
|1,802
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|TDIQOV
|-11.010.375
|%6,92
|1,777
|ELILUV
|-6.459.288
|%4,06
|0,02
|PPIUKV
|-6.184.783
|%3,89
|0,16
|HEKTS
|-5.930.762
|%3,73
|2,198
|AFIQJV
|-4.322.390
|%2,72
|1,163
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