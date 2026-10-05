Alım tarafında ANIMDV ilk sırada yer alırken, satış tarafında TDIQOV öne çıktı.

İş Yatırım’ın en çok aldığı hisseler

Saat 12.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net alım listesinde ANIMDV 12 milyon 887 bin 246 lot ile ilk sırada bulunuyor. Bu hisseyi 10 milyon 91 bin 181 lotla SASA, 4 milyon 417 bin 746 lotla BTCIM takip ediyor.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet ANIMDV 12.887.246 %10,65 0,699 SASA 10.091.181 %8,34 1,996 BTCIM 4.417.746 %3,65 2,097 PSGYO 3.011.224 %2,49 1,722 BORLS 2.886.243 %2,39 1,802

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet TDIQOV -11.010.375 %6,92 1,777 ELILUV -6.459.288 %4,06 0,02 PPIUKV -6.184.783 %3,89 0,16 HEKTS -5.930.762 %3,73 2,198 AFIQJV -4.322.390 %2,72 1,163

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.