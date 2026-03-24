Işık Plastik (ISKPL), son 1 yılda yaklaşık %323 yükseliş kaydederek dikkat çeken hisselerden biri oldu. Günlük bazda ise son kapanış 13,17 TL ile yaklaşık %9,9 primli gerçekleşti.

Bu sert yükselişin ardından fiyatın zirve bölgesinde yavaşlaması, teknik olarak “yorulma” sinyali olarak yorumlanıyor.

13,58 – 13,99 TL aralığı kritik direnç

Teknik görünümde en önemli eşiklerden biri 13,58 TL seviyesi. Bu bölgenin aşılması halinde sıradaki dirençler 13,99 TL ve 14,81 TL olarak öne çıkıyor.

Ancak grafik üzerinde bu bantta gelen satışlar, yukarı yönlü hareketin şimdilik zorlandığını gösteriyor.

Düzeltmede ilk durak: 12,76 TL

Olası geri çekilmelerde ilk önemli seviye 12,76 TL (pivot). Bu seviyenin altına sarkılması halinde sırasıyla:

12,35 TL (ilk destek)

(ilk destek) 11,53 TL (güçlü destek) takip edilecek seviyeler olarak öne çıkıyor.

Daha kritik eşik ise 11,13 TL. Bu seviyenin altı, trend değişimi riskini artırabilir.

Göstergeler de uyarıyor

RSI: 65 seviyesinde (yukarı ama aşırı alıma yakın)

(yukarı ama aşırı alıma yakın) Momentum: 118 ile güçlü ama yorulma riski var

MACD: Pozitif bölgede

Veriler, trendin devam ettiğini ancak kısa vadede soluklanma ihtimalinin arttığını gösteriyor.

Ya kırılım ya düzeltme

ISKPL’de tablo net:

14 TL üzeri = yeni ralli ihtimali

12,76 altı = düzeltme derinleşebilir

Yani hisse tam anlamıyla “karar aşamasında”.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.