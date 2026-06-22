Türkiye ile İsrail arasında son dönemde tırmanan siyasi gerilim, ticari kısıtlamalar ve karşılıklı yaptırımların ardından ekonomik ilişkilerde tarihi bir kırılma daha yaşandı.

İsrail’in en büyük banyo ve mutfak ekipmanları üreticilerinden biri olan Hamat Group, Türkiye’deki tüm üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Patronlar Dünyası yazarı Kerim Ülker’in haberine göre dev şirketin aldığı bu radikal karar, yaklaşık 11 yıldır İzmir'de devam eden sanayi serüveninin de sonu anlamına geliyor.

TÜRKİYE YOLCULUĞU 2015 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Temelleri 1944 yılında, henüz İsrail devleti kurulmadan önce Ashdod kentindeki bir apartman dairesinde atılan Hamat Group, köklü geçmişiyle sektörün küresel oyuncuları arasında yer alıyor.

1993 yılından bu yana Tel Aviv Borsası’nda işlem gören sanayi devi, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak 2015 yılında rotasını Türkiye’ye çevirmişti.

Şirket, İzmir’de MCP Ceramics adıyla kurduğu modern tesisle Türkiye'deki üretim operasyonlarına start vermişti.

200’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU

Hamat Group'un Türkiye'deki iştiraki olan MCP Ceramics, yalnızca yerel pazara hitap eden bir işletme değildi. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, yaklaşık 30 bin metrekarelik devasa bir alanda faaliyet gösteren tesis, tam anlamıyla bir ihracat üssü konumundaydı.

İzmir'deki fabrikada üretilen ürünler, dünya genelinde 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyordu.

Tesis, bölgede 200’ün üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlıyordu. Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan ani kapatma kararı, ekonomi çevrelerinde iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağların kopmasının reel sektöre yansıyan en somut ve sarsıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.