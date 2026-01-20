Türkiye'nin genç istihdamını hedefleyen geniş kapsamlı "GÜÇ" programı öncesindeki son tablo netleşti.

SGK verilerine göre kayıtlı zorunlu sigortalı sayısı Ekim 2025 itibarıyla 23 milyon 912 bin kişiye ulaştı.

Ancak bu rakam, bir önceki aya göre 83 bin kişilik bir azalışı ifade ediyor.

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE (4/A) KAYIP YAŞANDI

İstihdamın omurgasını oluşturan ve işçi statüsünde çalışanları kapsayan 4/a grubunda ise dalgalanma daha belirgin hissedildi.

2025 yılı boyunca genelde yukarı yönlü bir ivme yakalayan ücretli çalışan sayısı, Ekim ayında frene bastı.

• Eylül 2025: 17 milyonun üzerine çıkan 4/a’lı çalışan sayısı,

• Ekim 2025: Bir önceki aya göre 129 bin 800 kişi azalarak 17 milyon 135 bin seviyesine geriledi.

Analistler, genellikle yıl sonlarında (aralık) görülen "emeklilik kaynaklı" düşüşlerin, 2025 yılında ekim ayı itibarıyla hissedilmeye başlandığına dikkat çekiyor.

GÜÇ PROGRAMI VE GELECEK BEKLENTİSİ

Veriler, hükümetin gençlere yönelik devreye aldığı aktif işgücü programı GÜÇ uygulamasının hemen öncesini yansıtıyor.

Uzmanlar, GÜÇ programının etkileriyle önümüzdeki aylarda (kasım-aralık verilerinde) sigortalı sayısında yeni dalgalanmaların ve potansiyel artışların görülebileceğini belirtiyor.

İSTATİSTİKLERDE "HIZ" TARTIŞMASI: TÜİK, SGK'YI GEÇTİ

Verilerin açıklanma takvimi ise ilginç bir detayı ortaya koydu. SGK'nın kendi verilerini derleyip sunması, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hızının gerisinde kaldı.

Şu an SGK, Ekim 2025 verilerini yeni duyururken; TÜİK, SGK kaynaklı verileri esas aldığı "Ücretli çalışan istatistikleri"nde Kasım 2025 verilerini çoktan kamuoyu ile paylaşmış durumda.

Kurumlar arasındaki bu yaklaşık 1 aylık veri açıklama farkı, piyasa takibinde zaman zaman kafa karışıklığına neden olabiliyor.