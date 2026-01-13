Küresel finans devi JPMorgan, kripto para piyasalarını sarsacak yeni bir analiz yayımladı. Bankanın dijital varlık stratejistleri, özellikle XRP ve Solana (SOL) üzerindeki kurumsal baskının arttığına dikkat çekerek, bu iki varlığın önümüzdeki dönemde yüzde 200’den fazla değer kazanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

İşte dev bankanın raporundan öne çıkan çarpıcı başlıklar ve piyasayı bekleyen olası senaryolar.

XRP İÇİN "ALTIN ÇAĞ" BAŞLIYOR MU?

JPMorgan analistleri, XRP'nin yıllardır süren hukuk mücadelelerinden tamamen arınmış bir şekilde küresel ödeme sistemlerine entegre olmaya başladığını belirtiyor. Raporda, XRP'nin bankalar arası likidite sağlamadaki benzersiz rolünün, kurumsal fonlar tarafından henüz tam olarak fiyatlanmadığı vurgulandı.

Piyasaların beklediği veri geldi: ABD’nin aralık ayı enflasyonu açıklandı

ETF Beklentisi: Analistler, XRP için beklenen Spot ETF onayının, piyasaya milyarlarca dolarlık yeni nakit girişi sağlayacağını öngörüyor.

Likidite Patlaması: Rapora göre, XRP’nin mevcut piyasa derinliği, kurumsal girişlerle birleştiğinde fiyatın mevcut seviyelerinden 3 katına çıkması (yani %200 artış) "muhafazakar bir tahmin" olarak değerlendiriliyor.

SOLANA: ETHEREUM’UN TAHTINI ZORLAYAN "HIZ CANAVARI"

Raporda dikkat çeken bir diğer isim ise Solana oldu. JPMorgan, Solana ağındaki işlem hacminin ve aktif cüzdan sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, SOL’un kurumsal yatırımcılar için en cazip "hız ve verimlilik" varlığı haline geldiğini ifade etti.

Ağ Güncellemeleri: Solana’nın ağ kesintilerini geride bırakması ve saniyedeki işlem kapasitesini (TPS) artırması, dev bankanın güvenini kazanmış görünüyor.

Piyasa Payı: Analistler, Solana’nın akıllı sözleşme pazarındaki payının 2026 sonunda Ethereum ile rekabet edebilecek düzeye geleceğini ve bu durumun fiyatı astronomik seviyelere taşıyabileceğini öngörüyor.

Altın Sertifikası 5 gündür tabandan kalkamıyor! ALTINS1’de düşüş devam edecek mi?

YÜZDE 200’LÜK YÜKSELİŞİ TETİKLEYECEK 3 ANA FAKTÖR

JPMorgan’ın raporunda bu devasa yükselişin gerçekleşmesi için üç ana katalizör sıralanıyor:

Kurumsal Nakit Girişi: Emeklilik fonları ve büyük varlık yönetim şirketlerinin portföylerine XRP ve SOL eklemeye başlaması.

Düzenleyici Netlik: ABD ve Avrupa’da kripto varlıklara yönelik net yasaların yürürlüğe girmesiyle risk algısının azalması.

Makroekonomik Koşullar: Küresel faiz indirim döngüsünün riskli varlıklara olan iştahı artırması.

Analist Notu: "Kripto piyasası artık spekülatif bir evreden, fayda odaklı bir evreye geçiyor. XRP ve Solana, bu yeni dönemin en büyük kazananları olmaya aday."

PİYASA UZMANLARI TEMKİNLİ AMA İYİMSER

JPMorgan’ın bu "uyarı" niteliğindeki raporu, piyasada büyük bir heyecan yaratsa da uzmanlar kripto paraların volatilitesine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Banka, her ne kadar yüzde 200'lük bir HEDEF koysa da, küresel ekonomik krizlerin veya beklenmedik düzenleyici engellerin bu süreci etkileyebileceğinin altını çiziyor.

YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, analizler ve JPMorgan raporuna dayandırılan tahminler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir yatırım aracının alım-satımına yönelik bir davet veya teklif niteliği taşımaz.