Kalyon PV, yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi panelleri satışı konusunda el sıkıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 127.172.130,50 TL olarak belirlendi.

TESLİMAT TAKVİMİ VE HASILATA ETKİSİ

Anlaşma kapsamında üretilecek panellerin teslimat süreci de netleşti. Şirket, söz konusu panellerin teslimatını 2026 yılının ilk yarısına kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu stratejik satışın, aynı dönem içerisinde şirketin hasılat rakamlarına doğrudan ve olumlu bir şekilde yansıması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASININ ÖZETİ

Kalyon Güneş Teknolojileri yönetimi, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 127.172.130,50 TL olup, 2026 yılı ilk yarısına kadar teslimatın gerçekleşmesi ve hasılata yansıması planlanmaktadır."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.