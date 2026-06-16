Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine borcu olan mükellefleri ve vatandaşları rahatlatacak tarihi bir adıma imza attı.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarının tahsilat usulü yeniden şekillendirildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hayata geçirilen düzenleme hem faiz yükünü hafifletmeyi hem de ödeme vadelerini esneterek tahsilat sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM: YÜZDE 39'DAN 29'A

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri faiz oranlarında yapılan indirim oldu. Borçluların belirlenen yasal süreler içerisinde vergi dairelerine başvuruda bulunmaları halinde, cari tecil faiz oranından çok daha düşük bir oran uygulanacak.

Piyasadaki mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunurken, bu tebliğ kapsamında başvuru yapacak mükelleflerin taksitlendirme işlemlerinde faiz oranı yüzde 29 olarak uygulanacak. Bu sayede borç yükünün enflasyonist ortamda daha fazla büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

VADE SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR: 72 AY TAKSİT İMKANI

Borç ödeme vadelerinde de radikal bir esnekliğe gidildi. Daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi, yeni dönemde borçlunun mali kabiliyetine göre tam iki katına, yani 72 aya kadar çıkarılabilecek.

Taksit sayısının ve vadenin belirlenmesinde keyfi uygulamaların önüne geçmek amacıyla objektif bir finansal kriter getirildi. Buna göre:

• Borçluların başvuru anındaki mali durumunu gösteren likidite oranı temel ölçüt olacak.

• Şirketlerin veya bireylerin nakit akışı, varlıkları ve borç ödeme kapasitesi analiz edilerek hak ettikleri taksit sayısı 36 ile 72 ay arasında kademeli olarak belirlenecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru süreleri ve detaylı uygulama rehberinin önümüzdeki günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vergi dairelerine gönderilmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu hamlesiyle zor durumdaki mükelleflerin üzerindeki icra ve haciz baskısını azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

Borçların piyasa gerçeklerine ve kişilerin ödeme kapasitelerine uygun şekilde yeniden yapılandırılması sayesinde, kamunun da uzun süredir tahsil edilemeyen alacaklarını çok daha efektif ve düzenli bir şekilde bütçeye kazandırması bekleniyor.