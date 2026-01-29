Yeni düzenleme, özellikle aday memurların görevden çıkarılma şartlarını ağırlaştırırken, disiplin cezalarında zamanaşımı sürelerine yeni bir standart getirdi.

Yapılan düzenleme ile adaylık süreci (staj dönemi) içerisinde memuriyetle ilişiğin kesilmesi şartlarına disiplin cezaları da eklendi.

Artık sadece eğitimde başarısız olanlar değil, disiplin suçu işleyen adayların da memuriyeti yakılacak.

ADAY MEMURUN GÖREVDEN ALINMASINA NEDEN OLACAK HALLER

• Temel veya hazırlayıcı eğitim ile staj devrelerinde başarısız olmak.

• Adaylık süresi içinde birden fazla "uyarma" veya "kınama" cezası almak.

• Adaylık süresi içinde "aylıktan kesme" veya "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezalarından birini almak.

Bu durumlardan birini yaşayan aday memur, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetten çıkarılacak.

İlişiği kesilen bu kişiler, (sağlık nedenleri hariç olmak üzere) 3 yıl süreyle devlet memurluğuna tekrar alınmayacak.

DİSİPLİN CEZASINDA "2 YIL" SINIRI

Kanun değişikliği ile 657 sayılı Kanun’un 127. maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri de yeniden hükme bağlandı.

Buna göre disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmemesi halinde, idarenin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Ayrıca yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezaları için idareye, belirlenen yasal süreler içerisinde yeniden ceza tesis etme imkanı tanındı.

Öte yandan yeni düzenlemeyle uyumlu olması açısından 657 sayılı Kanun’un 57. maddesi de yürürlükten kaldırıldı.