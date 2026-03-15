Her gün markette, restoranda, online alışverişte kartınızı POS cihazına yaklaştırıyorsunuz. O saniyelik işlem arkasında ise milyar dolarlık bir ödeme imparatorluğu çalışıyor. Dünyanın en büyük iki kart ağı olan Visa ve Mastercard, milyarlarca kart üzerinden geçen trilyonlarca dolarlık ödemeden pay alıyor. Peki bu devler bir günde ne kadar kazanıyor?

VISA: GÜNDE 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KÂR

Visa’nın yıllık geliri yaklaşık 35,9 milyar dolar, net kârı ise 19,7 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamı 365 güne böldüğümüzde ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor:

Günlük gelir: yaklaşık 98 milyon dolar

Günlük net kâr: yaklaşık 54 milyon dolar

Yani Visa, ortalama bir günde 50 milyon doların üzerinde net kazanç üretiyor. Şirketin dünya genelinde dolaşımda olan kart sayısı ise yaklaşık 4,5 milyar. Her bir kart, dev bir küresel ödeme ağının parçası.

MASTERCARD: HER GÜN ON MİLYONLARCA DOLAR

Mastercard tarafında ise yıllık gelir 28,1 milyar dolar, net kâr ise 12,8 milyar dolar seviyesinde. Bu da günlük bazda yaklaşık olarak:

Günlük gelir: 77 milyon dolar

Günlük net kâr: 35 milyon dolar

Dolaşımdaki kart sayısı ise yaklaşık 3,1 milyar.

ASIL GÜÇ: İŞLEM HACMİ

Bu şirketler bankalar gibi kredi vermiyor; asıl işleri işlemleri yönlendirmek ve ağ hizmeti sağlamak. Her kart çekiminde küçük bir komisyon ve işlem ücreti alıyorlar. Küçük görünen bu oranlar, trilyon dolarlık yıllık işlem hacmiyle birleşince ortaya devasa kâr marjları çıkıyor. Dünyada milyarlarca insanın cebindeki kartlar üzerinden geçen para, küresel bir finans altyapısını besliyor. Siz kasada kartınızı uzattığınızda, sadece bir ödeme yapmıyorsunuz; aynı zamanda dünyanın en kârlı iş modellerinden birine katkı sağlıyorsunuz.

Kartı siz çekiyorsunuz, sistemi onlar işletiyor ve her gün yüz milyonlarca dolarlık gelir üretiyorlar.