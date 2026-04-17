Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre şirket, temettü ödemelerini yıl geneline yayarak dört eşit taksit halinde gerçekleştirecek.

Şirket yönetiminin daha önce aldığı karar doğrultusunda, hisse başına toplamda brüt 0,3864732 TL, net 0,3285020 TL nakit temettü dağıtılacak. Yatırımcıların hesaplarına yansıyacak ödemelerin planlaması ise şu şekilde belirlendi:

YATIRIMCI İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

Katılımevim’in bu stratejik hamlesi, kâr payını tek seferde ödemek yerine bahar ve yaz aylarına yayarak yatırımcısına düzenli bir nakit akışı sağlamayı hedefliyor.

Temettü ödemelerinden yararlanabilmek için belirtilen ödeme tarihlerinden bir önceki işlem günü kapanış itibarıyla hisse senedine sahip olunması gerekmektedir.

Ödemeler, belirlenen tarihlerden itibaren iki iş günü içerisinde yatırımcı hesaplarına nakit olarak yansıyacak.