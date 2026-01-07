Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu, bugün adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, pazartesi günü gözaltına alınmıştı.
Sabaha karşı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Güngör, dosyadaki yoğunluk nedeniyle ilk etapta ifade verememişti. Ünlü oyuncu, bu sabah savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
DOĞUKAN GÜNGÖR SERBEST BIRAKILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, saat 09.00'da adliyeye getirilen ve aralarında bulunduğu 25 kişiyle birlikte ifadesi alınan Doğukan Güngör, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.