Genel kuruldan çıkan karara göre Koç Holding bu yıl yatırımcısına oldukça cömert bir tablo sunuyor.

Şirket, pay başına brüt yüzde 683 oranında bir dağıtım gerçekleştirecek. İşte rakamlarla ödeme detayları:

• Hisse Başına Brüt Ödeme: 6,83 TL

• Hisse Başına Net Ödeme: 5,8055 TL

• Brüt Dağıtım Oranı: Yüzde 683,00

• Net Dağıtım Oranı: Yüzde 580,55

KRİTİK TARİH: BUGÜN SEANS KAPANIŞI!

Temettüden faydalanmak isteyen yatırımcılar için en kritik an bugün. 24 Mart Salı günü seans kapanışı itibarıyla elinde KCHOL hissesi bulunduran tüm yatırımcılar, kâr payı almaya hak kazanacak.

Temettü ödemesi nedeniyle hisse fiyatı, yarın sabah açılışta hisse başına dağıtılan brüt tutar olan 6,83 TL kadar teknik olarak aşağı yönlü güncellenecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPTA OLACAK?

Temettü takvimi "T+2" kuralına göre işleyecek. Yani yarın (25 Mart) başlayan hak kullanım süreci sonrası nakit tutarlar, yatırımcıların borsa hesaplarına 27 Mart Cuma günü "kullanılabilir bakiye" olarak yansıyacak.