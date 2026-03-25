Koç Holding, Tüpraş sermayesinde sahip olduğu A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değerli kısmının (toplam sermayenin yaklaşık %1,6'sı) satışı için düğmeye bastı. Satış işlemi; yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olarak, hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle gerçekleştirilecek.

DEV BANKALAR YETKİLENDİRİLDİ

Küresel ölçekte yürütülecek bu operasyon için dünya devi finans kuruluşları görevlendirildi. İşlem kapsamında; Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar olarak yetkilendirildi.

TAKVİM NETLEŞTİ: TAKAS 31 MART'TA

Satış süreci bugün itibarıyla başlarken, işlemin teknik takvimi şu şekilde öngörülüyor:

26.03.2026: Borsa İstanbul’a (BIST) toptan alım satım işlemi için başvuru yapılacak.

27.03.2026: BIST onayına bağlı olarak toptan satış işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

31.03.2026: İşlemin takas süreci tamamlanacak.

Halihazırda borsada işlem görmeyen nitelikteki bu paylar, işlem günü itibarıyla "borsada işlem gören" niteliğe dönüşecek.

KOÇ HOLDİNG’İN TÜPRAŞ’TAKİ KONTROLÜ DEVAM EDECEK

Satış işleminin tamamlanması durumunda Tüpraş’taki ortaklık yapısında şu değişimler beklendiği ifade edildi:

Doğrudan Pay Sahipliği: %4,8’e düşecek.

Halka Açıklık Oranı: %48,3’e yükselecek.

Toplam Kontrol: Koç Holding, doğrudan sahip olduğu %4,8 ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu %46,4 pay ile Tüpraş sermayesinin %51,2’sini kontrol etmeye devam edecek.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

90 GÜNLÜK "SATMAMA" TAAHHÜDÜ

Koç Holding ve Enerji Yatırımları A.Ş., işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre boyunca, sahip oldukları diğer Tüpraş payları için (belirli istisnalar hariç) piyasaya yeni bir satış yapmayacaklarına dair "satmama taahhüdü" verdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.