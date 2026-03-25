JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Kocaer Çelik'in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A+ (tr)" olarak teyit edildi. Bu not, şirketin uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki yüksek kredi kalitesini simgeliyor.

KISA VADELİ NOTTA GÜNCELLEME

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise kısa vadeli nottaki revize oldu. Şirketin Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, "J1+ (tr)" seviyesinden "J1 (tr)" seviyesine güncellendi. JCR, bu güncellemeye rağmen şirketin görünümünü "Stabil" olarak korumaya devam ettiğini bildirdi.

