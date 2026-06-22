Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO), İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir arsanın kalan bölümünü satın aldığını açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 265 Ada 1 Parsel'de yer alan ve toplam 10.587 metrekare büyüklüğündeki arsanın tamamının şirket mülkiyetine geçtiği belirtildi.

KRGYO HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TOPLAM İŞLEM TUTARI 64,9 MİLYON TL

Şirket açıklamasına göre satın alma işlemi 59 milyon TL + KDV bedelle gerçekleştirildi. KDV dahil toplam işlem tutarı 64,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

GESA GEMİ'YE AİT KISIM DA SATIN ALINDI

Açıklamaya göre, söz konusu taşınmazın daha önce şirket mülkiyetinde bulunan 9.427,08 metrekarelik bölümüne ek olarak, Gesa Gemi ve Makina San. Tic. A.Ş.'ye ait 1.159,92 metrekarelik kısmı da satın alındı.

Gerçekleştirilen işlemle birlikte arsanın tamamı Körfez GYO'nun mülkiyetine geçmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"9.427,08 m2 si Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve toplam alanı 10.587 m2 olan İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 265 Ada 1 Parselde kain arsanın, Gesa Gemi ve Makina San. Tic. A.Ş'nin mülkiyetinde bulunan 1.159,92 m2 büyüklüğündeki kısmı satın alınmıştır. Bu işlem neticesinde söz konusu arsasının tamamı Şirketimizin mülkiyetine geçmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."