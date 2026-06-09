9 Haziran 2026 tarihinde bir kurum daha KOTON hissesini araştırma kapsamına alarak hedef fiyat ve tavsiyesini paylaştı.

MARBAŞ MENKUL'DEN KOTON İÇİN 28,90 TL HEDEF

Marbaş Menkul tarafından yayımlanan raporda, Koton Mağazacılık hisseleri için hedef fiyat 28,90 TL olarak belirlendi. Kurumun hisseye ilişkin tavsiyesi ise "al" oldu.

Ayrıca KOTON hissesi, Marbaş Menkul'ün güncellenen model portföyünde yer aldı.

PRİM POTANSİYELİ YÜZDE 93,05

KOTON hisseleri son kapanışını 14,97 TL seviyesinden gerçekleştirirken, açıklanan hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 93,05 oranında prim potansiyeline işaret etti.

HEDEF FİYAT DETAYLARI

Aracı Kurum: Marbaş Menkul

Hedef Fiyat: 28,90 TL

Son Fiyat (İST: KOTON): 14,97 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %93,05

Açıklanma Tarihi: 9 Haziran 2026

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