Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS), pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirdiği yeni işlemi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim 2026 tarihinde ortalama 52,1540 TL fiyattan 205.569 adet KPEKS payı geri alındı.

Gerçekleştirilen geri alımın şirket sermayesine oranı yüzde 0,16432 olarak açıklandı.

Bu işlemle birlikte Kapeks Kimya’nın sahip olduğu kendi paylarının nominal tutarı 420.569 adede, bu payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,33619’a yükseldi.

Şirketin KAP kayıtlarında 6 Ekim'de de geri alım programı kapsamında 115 bin adet payın ortalama 52,913 TL fiyattan alındığı görülüyor.

KPEKS hisseleri yazım sırasında yüzde 4,5'lik düşüş ile 51.05 TL'den işlem gördü.

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