Şirket, 43,44 TL ile 43,66 TL fiyat aralığından toplam 175 bin 107 TL nominal tutarlı D grubu payı geri aldı.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde pay geri alım işlemlerine ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamaya göre şirket, 13 Ekim 2026 tarihinde 43,44 TL ile 43,66 TL fiyat aralığından pay geri alımı gerçekleştirdi. İşlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı 43,56 TL olarak kaydedildi.

Gerçekleştirilen işlem kapsamında toplam 175 bin 107 TL nominal tutarlı D grubu (KRDMD) paylarının geri alındığı bildirildi.

PAY GERİ ALIM KARARI 25 EYLÜL’DE ALINMIŞTI

Şirketin açıklamasında, söz konusu işlemin Yönetim Kurulu’nun 25 Eylül 2026 tarihli pay geri alım kararına istinaden gerçekleştirildiği belirtildi.

Hisseler kapanışı yüzde 0,36'lık düşüş ile 43,9 TL'den yaptı.

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