Piyasadaki sert geri çekilme, kaldıraçlı işlemlerde büyük bir temizliğe yol açtı. Bitcoin’deki değer kaybının yüzde 11’i aşmasıyla birlikte; Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP gibi majör altcoinlerde de panik satışları derinleşti.

• Toplam Likidasyon: Sadece son 48 saatte 800 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

• Anlık Toparlanma: 81 bin dolarlık dipten gelen tepki alımlarıyla BTC, sabah saatlerinde yeniden 83 bin dolar bandına tutunmaya çalışıyor.

• Zirveden Uzak: Ekim ayındaki 126.270 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana Bitcoin, yatırımcısına ciddi bir geri çekilme yaşatmış durumda.

Altın ve gümüş neden düştü? Uzmanlar satış kasırgasının nedenini açıkladı

SERMAYE "GÜVENLİ LİMANLARA" KAÇIYOR

Analistler, dijital varlıklardaki bu kan kaybının temel nedenini küresel sermaye göçüne bağlıyor. Yatırımcılar, belirsizleşen ekonomik atmosferde riskli gördükleri kripto paralardan çıkarak geleneksel limanlara sığınıyor.

• Altın ve S&P 500 Etkisi: Kıymetli metallerdeki tarihi yükseliş ve borsa endekslerindeki rekorlar, kripto piyasasından çıkan parayı kendine çekiyor.

• HYPE Ayrışması: Genel piyasa düşerken, Hyperliquid (HYPE) gibi bazı projelerin iki ayın zirvesine çıkması, yatırımcıların projeye dayalı seçici hareket ettiğini gösteriyor.

PİYASA ÖZETİ VE KRİTİK SEVİYELER

YATIRIMCIYA "VOLATİLİTE" UYARISI

Uzmanlar, kripto para piyasasının doğasında var olan yüksek oynaklığın bu dönemde maksimum seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor. Portföy çeşitlendirmesinin önemine vurgu yapan analistler, özellikle kaldıraçlı işlemlerden kaçınılması gerektiği konusunda hemfikir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.