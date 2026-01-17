Bitcoin dünyasında "piyango vurması" olarak adlandırılan olay, bir hafta içinde iki kez gerçekleşti. Genellikle binlerce bilgisayarın birleştiği "maden havuzları" (mining pools) tarafından kazanılan blok ödülleri, bu kez evinden veya küçük çaplı düzeneklerle işlem yapan iki bireysel madenciye gitti.

İstatistiklere Meydan Okudular

Bitcoin ağının karmaşıklığı ve devasa madencilik şirketlerinin işlem gücü göz önüne alındığında, bireysel bir madencinin bir bloğu tek başına çözme ihtimali "milyonda bir" olarak görülüyor. Uzmanlar, bu olayı "birinin üst üste iki kez sayısal lotoyu tutturması" kadar düşük bir ihtimal olarak tanımlıyor.

Ödülün Boyutu Dudak Uçuklatıyor

2024 yılındaki yarılanma (halving) sonrası Bitcoin blok ödülü 3,125 BTC’ye düşmüştü. Ancak Bitcoin fiyatının 95.000 - 100.000 dolar bandında seyrettiği bu dönemde, her bir madenci yaklaşık 300 bin dolarlık (işlem ücretleri dahil) bir serveti tek bir saniyede cüzdanına indirdi.

"Solo Madencilik" Yeniden mi Doğuyor?

Bu olay, kripto dünyasında büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Dev havuzlara komisyon ödemek yerine şansını tek başına deneyen "Yalnız Kurt" (Solo Miner) tarzı madencilik, bu haberle birlikte yeniden popülerlik kazandı. Ancak uzmanlar uyarıyor:

Bu durum tamamen istatistiksel bir sapmadır.

Elektrik maliyetleri ve donanım gücü nedeniyle, bireysel madenciler için "kazanamama" riski hâlâ çok yüksektir.