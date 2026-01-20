Özdemir, bu alanda gerek inşa gerekse işletme tarafında yoğun inceleme ve değerlendirme süreci içinde olduklarını belirterek, Limak olarak yalnızca tesisleri yapmakla kalmayıp işletmeci olarak da yer almak istediklerini vurguladı. Şirketin kendisine bu kapsamda çok sayıda teklif geldiğini aktaran Özdemir, bu tekliflerin özellikle Türkiye ve Körfez ülkelerini kapsadığını ifade etti.

Türkiye’de data center kurulabilecek uygun arazilere sahip olduklarını dile getiren Özdemir, bu avantaj sayesinde hem yurt içinde hem de Körfez bölgesinde bu yatırımları aktif olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Limak’ın geleneksel sektörlerinin yanı sıra teknoloji altyapısına yönelik bu stratejik yaklaşımı, dijital dönüşüm süreçlerinin ekonomik aktörler tarafından nasıl yatırım fırsatı olarak görüldüğünün önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Özdemir’in açıklamaları, şirketin altyapı portföyünü genişletme ve küresel veri trafiğinin büyümesinden pay alma hedeflerine işaret ediyor.