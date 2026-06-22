Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, davanın duruşma tarihinin 5 Kasım 2026'ya ertelendiği duyuruldu.

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre davanın bir sonraki duruşmasının 9 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanıyordu.

NATO ZİRVESİ NEDENİYLE ERTELEME KARARI

Şirket açıklamasına göre Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün resen gerçekleştirilen duruşmada, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 18 Haziran 2026 tarihli ve 2026/9005 sayılı yazısı dikkate alındı.

Söz konusu yazıda, NATO Zirvesi süresince uygulanacak güvenlik tedbirleri nedeniyle avukatlar ve vatandaşların duruşmalara katılımında yaşanabilecek olası aksaklıklara işaret edildi.

YENİ DURUŞMA TARİHİ 5 KASIM

Mahkeme, bu gerekçeler doğrultusunda davanın duruşmasının 5 Kasım 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Böylece daha önce 9 Temmuz 2026 olarak belirlenen duruşma tarihi yaklaşık dört ay ileriye alınmış oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, erteleme kararının Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/20 E. sayılı dosyası kapsamında alındığı belirtildi.