Piyasalardaki TL likiditesini ve yurt dışı kaynaklı akımları dengelemeyi hedefleyen Merkez Bankası, bankaların yurt dışından sağladığı 1 yıla kadar vadeli TL borçlanmalar için ayırması gereken zorunlu karşılıkları yukarı çekti.

Bu hamle, bankaların yurt dışından kısa vadeli TL borçlanma maliyetlerini artırarak vade yapısını uzatmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

REPO VE KREDİLERDE 2 PUANLIK ARTIŞ

Alınan karara göre, Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından kullanılan kredilerde zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 2 puan artırıldı.

Yeni oranlar şu şekilde belirlendi:

• 1 aya kadar vadeli işlemlerde: Yüzde 20

• 3 aya kadar vadeli işlemlerde: Yüzde 16

• 1 yıla kadar vadeli işlemlerde: Yüzde 14

MEVDUAT VE MERKEZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DE DÜZENLEME

TCMB, sadece kredi ve repoda değil, mevduat tarafında da düzenlemeye gitti.

Buna göre 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve bankaların yurt dışı merkezlerine olan yükümlülükleri için de zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e yükseltildi.

Uzmanlar, bu adımın yurt dışından gelen sıcak paranın vadesini uzatmaya yönelik bir teşvik içerdiğini ve kısa vadeli volatiliteyi (oynaklığı) azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.