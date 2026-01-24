Bugün Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Artvin çevresi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak yağışlar aralıklarla etkisini gösterecek.

Sağanak yağış beklenen iller: Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Düzce, Zonguldak ve Sinop.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI

Yurdun yüksek ve iç kesimlerinde ise kış koşulları etkisini sürdürüyor. Erzincan, Malatya, Tunceli, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adıyaman’da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Karla karışık yağmur ve kar beklenen diğer iller: Ordu, Artvin, Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara: Bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İstanbul: Bugün Anadolu Yakası’nda hafif sağanak, Avrupa Yakası’nda ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12 dereceye kadar yükselecek. Pazar günü ise megakent genelinde sağanak yağış öngörülüyor.

İzmir: Hafta sonu boyunca aralıklarla yağış beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 17 ila 19 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ETKİSİNİ AZALTIYOR

Pazar günü itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağışlı sistemin etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağış geçişlerinin devam edeceği bildirildi. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 15 derece sınırını aşacağı değerlendiriliyor.

