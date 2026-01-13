Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Küresel gelişmelere dikkat çeken Bahçeli, özellikle Venezuela ve Maduro hamleleri, Grönland ve İran çıkışlarıyla öne çıkan Donald Trump'ı HEDEF alarak, "Bugün küresel konvansiyonel savaş riski ciddi düzeydedir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şu şekilde;

Bahçeli, siyasetin bir duruş meselesi olduğunu belirterek, "Siyaset, duruş demektir. Siyasette zamanlama hatası olursa sonuç meçhul olur. Basiret, hayatı ve siyaseti doğru okumaktır. Doğru fikrin önünde bariyer ve duvar tutunamaz. Riskin içindeki fırsatı bulmak maharettir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Trump’ın sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Trump'ın söylediği 'Uluslararası hukuka ihtiyacım yok' sözleri, çivisi çıkan ve kaosun pençesine düşen bir zihniyetin özetidir. Trump'ın savunduğu küresel çeteleşmedir. ABD'nin dünyayı ateşe sürüklediği, insanlığın sonunu hazırladığı artık inkârı çok zor bir gerçek olarak karşımızdadır. Bugünkü dünya tablosunda demokrasi maalesef hepten kayıp, hepten yok hükmündedir" dedi.

GRÖNLAND VE KÜRESEL SAVAŞ UYARISI

Bahçeli, olası bir küresel savaşın sonuçlarına dikkat çekerek, "İnsanlığın topyekûn bir savaşa girmesi, nükleer silahların devreye sokulması, yönlendirilmiş enerji silahlarıyla, mikrodalga veya lazer ışınları kullanılarak hedeflerin etkisiz hâle getirilmesi ihtimalini düşünmek bile korkunçtur" ifadelerini kullandı.

Venezuela üzerinden yürütülen süreci bir deneme olarak nitelendiren Bahçeli, "Venezuela komplosu yalnızca bir testtir ve tepkiler ölçülmüştür. Şimdi sırayı, bir NATO üyesi olan Danimarka'ya bağlı Grönland almıştır. Trump'ın açıklaması, yangına körükle giden sorumsuz ve şuursuz bir dayatmadır" diye konuştu.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN KANI BİZİM KANIMIZDIR"

Suriye ve Halep üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Bahçeli, "Mazlum Abdi isimli terörist siyonizmin yandaşıdır, PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse, bilhassa DEM Parti, Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı BIZIM kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan SDG ve YPG'dir" dedi.

Suriye ordusunun sivilleri tahliye ettiğini belirten Bahçeli, "Suriye ordusu çok şükür sivilleri sabırla ve eksiksiz şekilde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunulmamıştır" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'YE SERT SÖZLER

DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "DEM Partililerin 'Türkiye'yi uyarıyoruz' diyerek yaptıkları açıklamalar son derece üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştiği bir süreçte, Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır" dedi.

Bahçeli ayrıca, "İsrail’in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacak? Muhatap bellidir, PKK’nın kurucu önderinden başkası asla değildir. DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki çabasını görmekle birlikte, eski hastalıkların nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla bağdaşmayacağını düşünüyorum. Türkiye'ye parmak sallanması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİN DERDİ DERDİMİZDİR"

Konuşmasının sonunda emeklilere de değinen Bahçeli, "Emeklilerin derdi derdimizdir. Gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız. Emeklilerimizi insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımak zorundayız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.